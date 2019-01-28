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ТОП-3 рятівних кроку при інсульті

Головна » Останні новини » Здоров’я » ТОП-3 рятівних кроку при інсульті
 
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Інсульт розвивається через те, що в головному мозку людини починають пошкоджуватися нервові клітини, що відповідають за функціонування організму в цілому. Процес запускається, коли в певній ділянці мозку різко порушується кровообіг.

Під час інсульту в мозку розвивається гостре кисневе голодування, що може стати причиною паралічу, незв'язної мови людини, різку втрату зору і інших нейронних порушень. Нейрохірурги стверджують, що своєчасне визначення інсульту і звернення за допомогою протягом трьох годин від початку перших симптомів, може допомога врятувати життя, а часто і здоров'я, людини, інформують Економічні новини.

КРОК 1: визначити, що у людини інсульт

У людини інсульт, якщо: – він не може широко посміхнутися; – він не може повторити фразу, мова незв'язна; – він не може підняти руки вгору; – мова потерпілого викривлений.

КРОК 2: терміново викликати «Швидку допомогу»

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Допомога лікарів необхідна особливо гостро, якщо, крім основних симптомів, потерпілого турбує сильний головний біль, запаморочення, різке погіршення зору, нерозуміння зверненої мови, нудота і блювота, втрата стійкості.

КРОК 3: надати першу самостійну допомогу

Постраждалого необхідно покласти на рівну поверхню так, щоб голова і верхня частина тулуба були підняті. Для цього необхідно підкласти подушку або скручений з одягу валик. Після потрібно забезпечити приплив свіжого повітря, розстебнувши гудзики і ремінь. Якщо в роті є протези або інші сторонні предмети (наприклад, жуйка), їх потрібно вийняти.


Автор: Катерина Лукьянчук

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