Поцілунки позбавляють від різних вірусів, – вчені

Головна » Останні новини » Здоров’я » Поцілунки позбавляють від різних вірусів, - вчені Поцілунки позбавляють від різних вірусів, - вчені

Закрити Відправити

Американські вчені з'ясували, що цілуватися не тільки приємно, але і корисно для здоров'я людського організму.

Фахівці підкреслюють, що поцілунки підвищують імунітет у людей, і не дають можливість організму підхоплювати різні інфекції. Експерти довели, що якщо довго цілуватися, то поліпшується робота кровоносної системи, інформують Економічні новини.

Так як під час цього заняття значно підвищується пульс, який вважається відмінним тренуванням серцевого м'яза. Також поцілунки – ефективний засіб в боротьбі з карієсом. Виявляється, під час дотику губ формується слина, яка нейтралізує кислотний наліт.

Вчені вважають, що поцілунки – відмінний спосіб позбутися від стресу і депресії. Головне, щоб він тривав більше трьох хвилин. Додамо, що 6 липня у всьому світі святкується міжнародний День поцілунку.