Науковий прорив: Вчені розробили ліки від усіх захворювань

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Американські вчені зробили сенсаційне відкриття. Вони наблизилися до створення препарату від зайвої ваги та інших "нестандартних" захворювань. Фахівці впевнені, що скоро всі хвороби можна буде вилікувати.

Навнітом Матара, головний автор дослідження, вважає, що будь-яке відхилення від норм здоров'я є генетичним дефектом. Наприклад, людина, яка страждає на ожиріння, має проблеми з геном, який контролює апетит. Відомо, що будь-які гени мають пару і один завжди залишається не схильний до зміни. Вчений зазначає, що досить простимулювати роботу незадетого гена з пари. Вчені вже провели експерименти на гризунах. Після впроваджених змін в ДНК миші втратили до 40 відсотків маси. Експерти додають, що тварини не відчували нав'язливе почуття голоду. Ця нова методика незабаром дасть можливість позбавити людство від різних хвороб, включаючи онкозахворювання. Фахівці відзначають, що у людини є 700 генів, які відповідають за різні ділянки діяльності в організмі. В майбутньому генетики зможуть побороти всілякі небезпечні недуги. Вони додають, що значний прогрес буде помітний вже незабаром, інформують Економічні новини.