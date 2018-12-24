Назвали продукти, які продовжать молодість

Головна » Останні новини » Здоров’я » Назвали продукти, які продовжать молодість Назвали продукти, які продовжать молодість

Закрити Відправити

Вчені з США знайшли спосіб, який може загальмувати старіння організму.

Фахівці університету Міннесоти з'ясували, що є продукти здатні зберегти і продовжити молодість. Вони віднесли до них фрукти та овочі. Наприклад, помідори і огірки, ківі, полуниця, яблука і хурма – вони містять фізетін. Ця речовина впливає на розвиток старих клітин, інформують Економічні новини.

Медики відзначають, що поки людський організм молодий, то його імунітет може і сам боротися з цим природним процесом, але з віком організму все складніше справлятися з цим. Тоді фізетін приходить на допомогу імунітету, який вже зносився. Також раніше повідомляли, що британські вчені з'ясували, що і шоколад допомагає продовжити молодість і тривалість життя.

Фахівці відзначають, що його потрібно вживати майже кожен день. Саме він покращує роботу мозку, дає можливість зберегти когнітивні здібності. Роб Хобсон, один з авторів проекту, заявив, що в шоколаді міститься велика кількість антиоксидантів, набагато більше, ніж в інших продуктах.

Додамо, що антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, які атакують здорові клітини і викликають порушення цілісності їх структур. Якщо ці речовини будуть накопичуватися в організмі, то можуть розвинутися серйозні захворювання, навіть і онкологічні.