Стало відомо, чи може дезодорант спровокувати рак

Головна » Останні новини » Здоров’я » Стало відомо, чи може дезодорант спровокувати рак Стало відомо, чи може дезодорант спровокувати рак

Закрити Відправити

Медики заявили, що щоденне використання дезодоранту ніяк не впливає на освіту онкологічних пухлин.

Однак, скептики впевнені, що виробники цих гігієнічних засобів використовують величезну кількість шкідливих елементів, які згубно впливають на стан людського організму, інформують Економічні новини.

Вчені в ході дослідження з'ясували, що сіль, цинк і алюміній, які входять до складу дезодорантів, тільки на 0,012 відсотків потрапляють всередину організму. Медики підтвердили, що використання цих гігієнічних засобів практично безпечно і не несе ніякої шкоди.

Фахівці підкреслюють, що краще утриматися від використання антиперспірантів перед променевою терапією і МРТ. Так як частинки алюмінію, які залишаються в пахвовій западині, можуть викликати опік.