Експерти з'ясували, що відбувається в мозку людини під час сну

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Британські вчені провели ряд досліджень, намагаючись проаналізувати процеси, які відбуваються в мозку людини тоді, коли він спить. Завдяки експериментам експертам вдалося дізнатися більше інформації про функціонуючої зв'язку між нейронами, що змушує мозок форматувати інформацію конкретним чином.

Вчені провели експеримент на гризунах. Вони завантажили мишей в стан дуже схоже на фазу повільного сну у людей і з'ясували, що сигнали нейронів, що відповідають за сприйняття важливої інформації, під час сну стають міцнішими. А ось ті нейронні зв'язки, які відповідають за сприйняття другорядної інформації, під час сну слабшають. Як наслідок, під час сну у людини з пам'яті стираються непотрібні спогади і не дуже важливі дані, інформують Економічні новини.

За словами вчених, незважаючи на те, що мозок має надзвичайних об'ємом пам'яті, на підтримку зв'язків нейронів йде багато енергії – близько 20% калорій організму, і це навіть без процесу зберігання інформації. Саме тому мозок акумулює енергію для найбільш ефективної дії, і зберігає тільки дійсно важливу інформацію. Дослідники вважають, що такий механізм допомагає запобігти надмірного збудження нервової системи, що дуже важливо для зберігання мозком інформації протягом якомога довшого терміну.