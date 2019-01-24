РусУкр

Здоров’я

24.01.2019 г.
22:00Експерти з'ясували, що відбувається в мозку людини під час сну
16:39Чоловіче здоров'я: визначені продукти, що підвищують тестостерон
14:20Вчені: Будова мозку творчих людей заважає їм заробляти великі гроші
13:51Стало відомо, чи може дезодорант спровокувати рак
13:27Вчені розкрили секрет довголіття
23.01.2019 г.
20:30ТОП-3 причини несвіжого дихання
19:30Педіатр розповіла, чи потрібен вітамін Д дітям після трьох років
Всі здоров’я

Аналітика

24.01.201917

Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?

Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
На цьому тижні в Брюсселі відбулася тристороння зустріч представників України, Росії та Євросоюзу, на якій сторони намагалися домовитися щодо подальшої ...
22.01.2019418

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому

Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому
Неадекватна і авантюрна політика з присмаком «шоуменства», є відмінною рисою не тільки України. Саме таку політику демонструють наразі Трамп і його ...
16.01.201933

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?

Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Європа живе очікуванням виборів до Європарламенту в травні 2019 року. Вибори можуть істотно змінити політичний ландшафт саме континентальної частини ...

Останні новини

24.01.2019 г.
22:00 Експерти з'ясували, що відбувається в мозку людини під час сну
20:38 У київському метро з'являться нові турнікети
19:58 Українську молодь при пошуку роботи приваблюють хороші соцпакети і відсутність ієрархії
18:24 Європарламент не схвалить угоду по Brexit без плану по ірландському кордону
17:56 Депутати Київради стали на захист рідної землі
17:52 СБУ затримали одесита, який переправляв «гуманітарну допомогу» бойовикам "ДНР і ЛНР"
17:38 Reuters: ЄС закликає до поваги протестів у Венесуелі
17:15 Apple оснастить нові навушники датчиком моніторингу здоров'я
16:42 Китай вбиває малий бізнес в Африці, - The Washington Times
16:39 Чоловіче здоров'я: визначені продукти, що підвищують тестостерон
15:54 Коментарі Трампа можуть врятувати дочку засновника Huawei, - посол Канади
15:44 Amazon випустив на вулиці Вашингтона роботів-кур'єрів (ВІДЕО)
14:54 На Київщині під час поїздки в шкільному автобусі отруїлися діти
14:20 Вчені: Будова мозку творчих людей заважає їм заробляти великі гроші
13:51 Стало відомо, чи може дезодорант спровокувати рак
13:44 Boeing вивів на тести електричне літаюче таксі (ВІДЕО)
13:27 Вчені розкрили секрет довголіття
13:16 Енергетичну незалежність забезпечить збільшення власного видобутку енергоресурсів - експерт
12:38 Volvo випустить конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)
12:28 Назвали справжню причину смерті Олександра Македонського
12:09 Синоптики: Сніговий циклон йде з України
10:12 Аліменти в Україні: кількість боржників значно зменшилася
23.01.2019 г.
20:33 Кабмін заборонив розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах
20:30 ТОП-3 причини несвіжого дихання
20:30 Вчені з'ясували, скільки живе свідомість людини після смерті
19:54 Рева повідомив, на скільки українцям піднімуть пенсії навесні
19:41 Brexit пробуджує старі страхи в Північній Ірландії
19:30 Педіатр розповіла, чи потрібен вітамін Д дітям після трьох років
17:53 По всьому світу "дмуть нові вітри", - Помпео
16:54 The Washington Times: Гонконг турбується про стан глобальної торгівлі
16:38 Ринкове ціноутворення в газі і в електроенергії закріплене законом, - DiXi Group
16:10 СБУ блокувала контрабанду в Україну психотропних речовин
15:46 Associated Press: Німеччина буде зміцнювати співробітництво з США
13:56 Стало відомо, де похована єгипетська цариця Клеопатра
13:50 Скандальна Настя Рибка розповіла подробиці свого перебування в тайській в"язниці
13:40 МВС України закупить 13 літаків на суму 450 мільйонів доларів
13:34 Ізраїль провів випробування системи ПРО, яка уражує ракети противника в космосі (ВІДЕО)
13:28 У США замерз Ніагарський водоспад (ФОТО)
13:17 Розрахована «формула» подружнього обов'язку
12:59 Президент привітав Філарета з 90-річним ювілеєм
12:57 Медики: Продукти з обробленого м"яса провокують розвиток раку грудей
12:45 Туреччина змінила для Росії правила судноплавства через Босфор і Дарданелли
12:33 У Мережі показали новий «планшетосмартфон» від Xiaomi (ВІДЕО)
12:26 Медики назвали 5 найкорисніших для здоров"я соків
12:21 Експерти розповіли, що Україні чекати від форуму в Давосі
12:19 Біженець з Північної Кореї розповів, як його співвітчизники святкують Різдво
11:51 ВООЗ: Більше чверті мільйона чоловік будуть гинути щороку через зміни клімату
22.01.2019 г.
20:31 В Україні знизилася ціна на автогаз
20:00 ТОП-3 міфи про секс
19:53 Reuters: Туреччина почне міжнародне розслідування вбивства журналіста Хашоггі
19:37 В Україні подорожчає інтернет
19:30 Вчені розкрили секрет довгої молодості
18:47 Associated Press: Незважаючи на протести, парламент Греції приступив до дебатів щодо угоди з Македонією
18:28 ДТЕК розвиває видобуток українського газу і вугілля
17:53 Відкриваючи ринки ми повинні паралельно щось у себе розвивати для того, щоб було що запропонувати, - Єгор Киян
17:26 Blue Origin показала конструкцію своєї нової ракети (ВІДЕО)
17:18 Міжнародні організації не критикують формулу Роттердам+, - інвестаналітик
16:53 Суд засудив Кріштіану Роналду до 23 місяців ув'язнення
16:52 СБУ викрила агента кремлівської "тролеферми" (ВІДЕО)
16:23 The Washington Times: У Північній Кореї виявлено 20 засекречених військових баз
Всі новини »

Експерти з'ясували, що відбувається в мозку людини під час сну

Головна » Останні новини » Здоров’я » Експерти з'ясували, що відбувається в мозку людини під час сну
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Британські вчені провели ряд досліджень, намагаючись проаналізувати процеси, які відбуваються в мозку людини тоді, коли він спить. Завдяки експериментам експертам вдалося дізнатися більше інформації про функціонуючої зв'язку між нейронами, що змушує мозок форматувати інформацію конкретним чином.

Вчені провели експеримент на гризунах. Вони завантажили мишей в стан дуже схоже на фазу повільного сну у людей і з'ясували, що сигнали нейронів, що відповідають за сприйняття важливої інформації, під час сну стають міцнішими. А ось ті нейронні зв'язки, які відповідають за сприйняття другорядної інформації, під час сну слабшають. Як наслідок, під час сну у людини з пам'яті стираються непотрібні спогади і не дуже важливі дані, інформують Економічні новини.

За словами вчених, незважаючи на те, що мозок має надзвичайних об'ємом пам'яті, на підтримку зв'язків нейронів йде багато енергії – близько 20% калорій організму, і це навіть без процесу зберігання інформації. Саме тому мозок акумулює енергію для найбільш ефективної дії, і зберігає тільки дійсно важливу інформацію. Дослідники вважають, що такий механізм допомагає запобігти надмірного збудження нервової системи, що дуже важливо для зберігання мозком інформації протягом якомога довшого терміну.


Автор: Катерина Лукьянчук
ТЕГИ: ,

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Аналітика

Газова війна: чи зможе Україна жити без транзиту російського газу?
США розробляє заходи протидії гіперзвукового зброї РФ і Китаю
Європа-2019: хто переможе - ультраправі чи неоліберали?
Возросло количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ
Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Всі статті


Читайте также

Назвали оптимальну тривалість сну
 Медики розповіли про страшну небезпеку недосипання
Чому корисно спати без одягу: докази лікарів
 ТОП-6 Лайфхак, як правильно засипати
Вчені виявили новий тип нейронів в мозку людини (ФОТО)
 Знайдена можливість усвідомлено бачити сновидіння
Стало відомо, які продукти треба їсти перед сном
 Забагато ризиків: Як можна спати зі смартфоном

Армия

Вертолет Eurocopter AS 532 (Германия-Франция)
Танк Type 90 (Япония)
Танк K1A1 (Южная Корея)
Cамолет военно-транспортный DHC-7 Dash 7 (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Максим
АВЕРИН
Наталия
КОРОЛЕВСКАЯ
Алексей
МОЧАНОВ
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната



Погляд
Фермери проти олігархів
Іван Мірошніченко

Фермери проти олігархів

Уже наступного пленарного тижня 3-7 квітня Верховна Рада України може прийняти доленосне рішення – стати на захист українських товаровиробників чи начхати ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах


Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 