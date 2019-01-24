Чоловіче здоров'я: визначені продукти, що підвищують тестостерон

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Багато наукових досліджень доводять, що деякі продукти впливають на чоловіче здоров'я не гірше ліків.

Медики вважають, що деякі продукти сприяють збільшенню рівня тестостерону. Саме цей гормон відповідає за ріст м'язів, зміцнення кісток і репродуктивне здоров'я чоловіка, інформують Економічні новини.

Пропонуємо вашій увазі список продуктів, що підвищують тестостерон.

1. Імбир. Даний коренеплід дуже позитивно впливає на чоловічу потенцію. Щоденне вживання імбиру може підняти рівень тестостерону на 17%. Цей продукт можна додавати в різні салати, соки і навіть чай.

2. Зелень. Листя зеленого кольору обов'язково повинні бути в раціоні представників сильної статі. У них багато магнію, який не тільки покращує статеву функцію, а й зменшує нервове перенапруження. Тому в щоденному раціоні обов'язково повинна бути якась капуста, шпинат, петрушка або листовий салат.

3. Жирна риба. Жирні сорти морської риби багаті Омегою-3. Оселедець, скумбрія, форель або мойва відмінно зміцнюють чоловічий організм: покращують серцево-судинну систему і сприяють виробленню тестостерону.

4. Гранат. Даний фрукт дуже багатий на антиоксиданти. Ці речовини захищають статеву систему від небезпечних інфекцій, а також зміцнюють серцевий м'яз.

5. Ріпчасту цибулю. Овоч дуже благотворно впливає на судини і серце. Крім цього, він зміцнює сечостатеву систему чоловіки.