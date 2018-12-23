Медики визначили головні причини надмірного випадання волосся

Головна » Останні новини » Здоров’я » Медики визначили головні причини надмірного випадання волосся Медики визначили головні причини надмірного випадання волосся

Закрити Відправити

З випаданням волосся стикаються багато жінок і чоловіки.

Незважаючи на те, що випадання волосся є природним для людей процесом, їх надмірна втрата – патологія, яка може мати найнесподіваніші причини. Медики підрахували, що в нормі щодня людина може втрачати близько 100 волосин, інформують Економічні новини.

Втрата великої кількості волосся може мати такі причини.

По-перше, до інтенсивного випадання волосся можуть призвести зачіски. Якщо щодня заплітати тугі коси, робити кучері і покривати голову лаком коріння можуть втратити силу.

Другим ворогом волосся є стрес. Було доведено, що через нервове перенапруження волоски випадають більш стрімко.

Лікарі прийшли також до висновку, що у ласунів солодощами волосяні фолікули послаблюються інтенсивніше. Причиною є підвищений рівень інсуліну в крові.

Крім цього, людський організм може втрачати волосся через жорсткої дієти. Волосся потребують достатньої кількості вітамінів і мікроелементів. Особливо важливими продуктами для шевелюри вважають авокадо, насіння льону, оливкова олія і жирні сорти риби.

Правильне харчування, уникнення нервового перенапруження і легкі зачіски дозволять волоссю виглядати розкішно.