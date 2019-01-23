Розрахована «формула» подружнього обов'язку

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Вчені з'ясували секрет міцного союзу. Виявляється, все залежить від того, скільки статевих контактів мають подружжя в тиждень. Експерти назвали ідеальне кількість.

Відзначимо, що експеримент тривав протягом 25 років. У ньому брало участь дві тисячі сімейних пар. Як відзначають фахівці результати вельми прогнозовані, інформують Економічні новини.

Ті пари, які займалися любов'ю 1-2 рази в тиждень, мали міцний зв'язок, жили щасливо і разом справлялися з усіма проблемами. Інші учасники відзначали, що рідко мають інтимну близькість зі своїми партнерами, в процесі експерименту більшість з них розвинулися.

Вчені заявили, що якщо хочете жити душа в душу – регулярно займайтеся сексом. Раніше експерти заявляли, що пари, які мають схожі почуття гумору, мають більше шансів зберегти свій союз.