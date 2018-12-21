Вчені розповіли про дієвий спосіб від безсоння

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Вчені провели ряд досліджень, в ході яких з'ясувалося, що вишневий сік здатний поліпшити сон. Більш того, завдяки напою, у людини з'явиться можливість спати на майже півтори години довше.

Недолік сну негативно відбивається на загальному самопочутті людини, не кажучи вже про розумові можливості і працездатності. Також, постійно недосипають, часто мають зайву вагу і зловживають шкідливою їжею, інформують Економічні новини.

Вчені дізналися про чудодійний напій, доступному кожному, який здатний поліпшити сон і продовжити його на 85 хвилин. Цей напій – вишневий сік.

Чарівний ефект відбувається завдяки компонентам, що входять в сік, таким як, проціанідіни і антоціани. Ці елементи знижують вміст в крові речовини кінуреіна, відповідального за порушення сну. Так, випивши всього склянку вишневого соку за 30 хвилин до сну, людина відчує сонливість за рахунок різко збільшення кількості речовини триптофану, що наганяє сонливість.

Відзначається, що ефект буде помітний лише від натурального вишневого соку, магазинний варіант не підходить.

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