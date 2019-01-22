ВООЗ: Відмова від вакцинації – глобальна загроза для всього людства

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Як повідомили фахівці ВООЗ, завдяки своєчасній вакцинації вдається щороку рятувати в середньому 2,5 млн життів.

У МОЗ України повідомили, що ВООЗ вперше в історії поповнила перелік масштабних загроз відмовою від імунізації. Фахівці впевнені, що відсутність своєчасної щеплення може спровокувати безліч катастроф, інформують Економічні новини.

Відповідно до нового звіту ВООЗ, завдяки вакцинації щорічно вдається врятувати близько 2-3 млн людських життів. Фахівці також вважають, що, якщо розширити охоплення імунізації, можна додатково врятувати життя ще 1,5 млн людей.

Медики заявляють, що щеплення – найнадійніший спосіб уберегтися від того чи іншого захворювання. Якщо 95% мешканців країни будуть вакциновані – небезпечним вірусам ніде буде жити. Таким чином, ВООЗ називає вакцинацію завданням нацбезпеки.

Нагадаємо, що в Україні існує календар профілактичних щеплень. Згідно з ним українці мають можливість уберегтися від 10 хвороб. Серед них є туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, краснуха, гемофільна інфекція, кір, правець, гепатит В, коклюш і епідемічний паротит.

Останнім часом особливо гостро відчувається зростання захворюваності на кір. За даними МОЗ, найбільша кількість хворих живе в областях з найменшим рівнем охоплення вакцинацією.