Вчені розповіли, як розігнати метаболізм

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Медики відзначають, що якщо у вас уповільнений метаболізм – готуйтеся до проблем зі здоров'ям. У вас може спостерігатися м'язова слабкість, підвищиться значно рівень холестерину, сповільниться серцебиття, опухнути суглоби, сохнути шкіра. Також основними ознаками може бути підвищена втома, зайва вага і постійна депресія.

Дієтологи дали цінну пораду, як в домашніх умовах самостійно прискорити метаболізм, інформують Економічні новини.

Перше, потрібно більше рухатися, щоб прискорити обмін речовин. Можете більше ходити пішки, якщо немає можливості відвідувати тренажерний зал. Вчені рекомендують ходити більше десяти тисяч кроків в день, тоді вам не страшний буде уповільнений обмін речовин.

Втричі, потрібно їсти часто, щоб не відчувати голоду. Дієтологи наголошують, що триразове харчування не приносить результатів. Треба їсти мало, але порції повинні бути маленькими. Ідеальне харчування: 5-6 разів на день з інтервалом 2-3 години. У такому випадки організм буде активніше позбавлятися від зайвих калорій, що не запасаючи їх. Також дотримуйтесь білкові дні. На вечерю віддайте переваги білків, а не вуглеводів.

Така їжа насичує ваш організм, прискорює метаболізм. Дієтологи рекомендують дотримуватися питний режим. Привчіть себе пити за 40 хвилин до їжі і через 30 хвилин після. Крім того, починайте і закінчуйте день склянкою води. Вода добре може придушити апетит. Однак, якщо в організмі мало води, то обмін речовин сповільниться. Печінка буде відновлювати запаси рідини, а не спалювати жири. І намагайтеся привчити себе їсти з ранку. Так як сніданок запускає обмін речовин, який сповільнюється вночі.