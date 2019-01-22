Учені зробили революційне відкриття в людській анатомії

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Біологи знайшли в кістковій тканині судини, по яких транспортується кров. Спочатку дане явище побачили в організмі мишей, а пізніше і у людей.

Революційне відкриття було скоєно німецькими дослідниками з університету Дуйсбург-Ессена. Результати своїх спостережень вони оприлюднили в науковому виданні Nature Metabolism, інформують Економічні новини.

Керівник дослідження Матіас Гюнцер здивований, що в 21 столітті вдалося побачити нову структуру організму. За його словами, це сталося зовсім несподівано. Досліджуючи імунні реакції, Гюнцер флуоресцентно фарбував мишачі клітини крові і побачив неймовірне: вони входили і виходили через кісткову тканину. Ніде він не зміг відшукати пояснення цьому спостереженню. Тому була зібрана група біологів і розпочато повномасштабні експерименти.

За допомогою спеціальної речовини, флуоресцентної мікроскопії, рентгену Гюнцеру і його колегам вдалося перетворити кістки мишей в «прозору субстанцію», а також побачити сотні мікросудин, що проходять крізь кісткову тканину. Вчені підрахували, що через транскортікальние судини (саме так назвали своє відкриття німецькі вчені) транспортується 80% крові з артерій і 59% – з вен.

Пізніше завдяки МРТ була просканувати кісточка самого Гюнцера. На отриманих знімках було чітко видно, що в кістках є такі ж мініатюрні отвори, як і у гризунів. Цим вони підтвердили наявність в людських кістках кровоносних судин.

Матіас Гюнцер назвав божевіллям той фак, що зараз ще залишилися факти, які ми не знаємо про людину.