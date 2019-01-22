ТОП-3 міфи про секс

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У народі побутує багато хибних думок про секс. Експерти спростували найбільш дивні з них.

МІФ 1. Вагітність точно настане, якщо зробити «берізку» після близькості , інформують Економічні новини.

Насправді, які бажають завагітніти зовсім не обов'язково «стає на голову» після сексу. Оскільки фізіологічно матка жінки трохи вигнута, сперматозоїду набагато легше дістатися до яйцеклітини, якщо жінка просто трохи полежить в спокої близько 15 хвилин після еякуляції.

МІФ 2. Секс протипоказаний, коли болить голова

Насправді, у багатьох випадках інтимна близькість може навіть допомогти зменшити головний біль. Вся справа в тому, що під час сексу в кров викидається величезна кількість ендорфінів – гормонів радості, які до того ж мають знеболюючий ефект.

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МІФ 3. Секс може стати причиною передчасних пологів

Теоретично сексуальний контакт може викликати сутички, але тільки тоді, коли шийка матки буде до цього готова, тобто на останніх тижнях вагітності. К, так званої, «мужетерапіі», іноді вдаються пари, коли довго не настає родова діяльність, це природний стимулятор сутичок. Під час здорової вагітності секс не протипоказаний.