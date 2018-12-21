Назвали найшкідливіші алкогольні напої

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Вчені з США з'ясували, який алкоголь завдає найбільшої шкоди людському організму.

Експерти з Медичної школи Університету Індіани провели експеримент, учасниками якого були чоловіки різного віку. Медики в ході дослідження з'ясували, що смак пива і шампанського можуть діяти на людину, як найсильніший "дофаміновий стимулятор", інформують Економічні новини.

Фахівці заявили, що ці два види алкогольних напоїв змушують в три рази більше вироблятися цієї речовини в організмі людини, ніж інші напої. Вчені відзначають, що пиво і шампанське зазвичай п'ються на одному диханні і не викликають відрази. Єдине, на ранок ви можете відчувати похмілля і сильний головний біль, яку можна перемогти однією пігулкою. Це і є причиною, чому люди швидко звикають до цих спиртних напоїв і на них підсаджуються.

Дуже часто через них у людей розвивається алкоголізм. Вчені відзначають, що головне потрібно запам'ятати, що це захворювання провокують напої, які легко п'ються і не викликають почуття огиди.