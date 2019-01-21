Стало відомо, як пологи впливають на старіння жінки

Головна » Останні новини » Здоров’я » Стало відомо, як пологи впливають на старіння жінки Стало відомо, як пологи впливають на старіння жінки

Закрити Відправити

Вчені провели ряд досліджень, в ході яких з'ясували, що вагітність і пологи негативно впливають на організм жінки.

Під час виношування дитини та пологів жіночий організм старіє на кілька років. До такого висновку прийшли експерти з США. Вчені провели експеримент, в якому взяло участь більше двох тисяч жінок репродуктивного віку. Дослідники вивчили зразки ДНК учасниць і виявили зв'язок між материнством і прискореним старінням, інформують Економічні новини.

Під час аналізу фахівці помітили, що у жінок, які народжували дітей, ділянки хромосом, які захищають ДНК у міру старіння (теломери), значно коротше, ніж у тих, хто не народжував. Через це зростають ризики захворювання багатьма хворобами. На думку вчених, ділянки ДНК зменшуються з кожним наступним народженою дитиною. Однак фахівці уточнили, що під час експерименту не враховувалися другорядні чинники, що впливають на старіння, такі як надмірна вага або негативні звички.