Назвали найбільш депресивний день у році

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Фахівці в області психології і математики провели незвичайне дослідження, вони спостерігали за людьми. Вчені з'ясували, що 21 січня – найбільш депресивний день у році. Його ще прозвали "синій понеділок".

Ще в 2005 році психолог Кліф Арноль зробив гучну заяву – передостанній січневий понеділок характеризується сумовитістю. Зазвичай в цей день, люди страждають депресивним станом, інформують Економічні новини.

Група вчених під час дослідження використовувала формулу, яка включала такі фактори, як культуру, традиції, погоду. Вчені відзначають, що 21 січня часто похмура погода. Також закінчується цикл новорічних свят і всі чари розвіюється. Люди починають розуміти, що багато бажання і плани так і не вдасться реалізувати.

Психологи радять у такий день думати тільки про хороше, забути про всі невдачі. Головне – вміти радіти маленьким перемогам і бути вдячним долі за вже доконаний плани. 21 січня найкращий час почати займатися спортом, піти в тренажерний зал, басейн, на йогу. Щоб привести не лише тіло і думки в порядок.