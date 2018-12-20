Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 9 областях, – МОЗ

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Зараз в Україні рівень захворюваності на грип та ГРВІ на 6,7% перевищує епідпоріг. Така ситуація найбільше спостерігається в 9 областях нашої країни.

Про це заявили в прес-службі МОЗ України. Фахівці, посилаючись на дані епіднагляду, заявили, що протягом 50-го тижня поточного року кількість хворих на грип і ГРВІ перевищила 213 тис. осіб. Більше половини хворих становлять діти (0-17 років). Таким чином, зараз на 100 тис. населення припадає 553 хворих, інформують Економічні новини.

На даний момент епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ підвищився в дев'яти українських областях: в Донецькій, Житомирській, Чернігівській, Київській, Луганській, Донецькій, Одеській, Сумській та Хмельницькій.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили: перевищення епідпорогу не означає, що в нашій країні оголошено епідемію грипу.

Зараз в Україні зафіксовано також два смертельні випадки серед хворих. Одна людина загинула через грип H3N2, причиною смерті другого став коронавірус.

Сказано також, що в 50-ий тиждень 2018 року в Україні переважав вірус грипу А H3N2. Щеплення проти грипу перед епідсезон зробили понад 138 тис. українців.

Довідка. Епідеміологічний поріг – це граничний показник, перевищення якого означає сильне поширення хвороби. Фахівці розраховують його для кожної окремої тижні. До того ж, для різних хвороб встановлені різні граничні показники.