РусУкр

Здоров’я

20.12.2018 г.
16:23Дієтологи визначили продукти, що продовжують життя
15:37Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 9 областях, - МОЗ
11:26Популярне знеболюючі серйозно шкодить здоров'ю печінки
19.12.2018 г.
14:01Вчені: хвороба Альцгеймера - заразна
13:41Регіон проживання може впливати на ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань
12:59Дієтологи склали список найкорисніших сезонних продуктів грудня
18.12.2018 г.
20:30Як уникнути переїдання під час новорічного застілля - дієтолог
Всі здоров’я

Аналітика

18.12.201821

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Провідні бізнес-асоціації України – Американська торговельний палата в Україні (АСС), Європейська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців ...
17.12.201867

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Німеччина переживає, так би мовити, «синдром відходу Меркель», яка, безумовно, є однією з найсерйозніших і найвпливовіших політичних фігур останніх ...
17.12.201873

Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?

Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
На вихідних в соборі Святої Софії в Києві відбулась воістину історична подія - Об'єднавчий собор зі створення нової Української православної церкви ...

Останні новини

20.12.2018 г.
16:54 The New York Times: Нідерланди планують подавати до суду на Росію за збитий "Боїнг" під Донецьком
16:23 Дієтологи визначили продукти, що продовжують життя
15:58 Росіяни стали менше думати і гірше жити, - Портніков
15:37 Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 9 областях, - МОЗ
13:32 Лохнеське чудовисько існує: фото крупним планом (ФОТО)
13:30 Вихователька дитячого садка «підірвала» YouTube новим реп-хітом (ВІДЕО)
13:03 На Київщині поліцейський на смерть збив жінку
12:06 Третя світова війна: оприлюднені «передбачення Нострадамуса» на 2019 рік
12:05 Маколей Калкін знявся в Google-короткометражці «Один вдома» (ВІДЕО)
11:59 Стоп-потік: У США розповіли про інструменти протидії "Північному потоку-2"
11:26 Популярне знеболюючі серйозно шкодить здоров'ю печінки
10:41 Ляшко спростував закиди енергетичного експерта Геруса
09:43 Майбутні вибори в Україні: названі ризики
09:08 Економіст розповів, від чого залежить курс долара
19.12.2018 г.
20:43 Українцям стало простіше отримати роботу в Німеччині
20:33 Мінагропрод збільшує фінансову підтримку малим виробникам
20:19 The New York Times: Хакери зламали закритий канал зв'язку і читали листування дипломатів ЄС
19:52 Штаб ООС: Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських військ
19:26 Для погашення боргових зобов'язань українська економіка повинна зростати щорічно на 10%, - Гліб Ляшенко
18:34 Зростання російського сільського господарства виявилося фікцією і "приписками" статистики
17:15 США оприлюднили нові факти впливу росіян на президентські вибори через афроамериканців
16:50 «У створенні анклавів - економічний вихід для України», - власник компанії «ОМОКС» Кулагін
16:15 Гройсман закликає посилити санкції проти Росії
15:55 The Associated Press: США підвищує обороноздатність Туреччини
14:12 Трудовий майдан в Угорщині: в країні тривають масові протести
14:01 Вчені: хвороба Альцгеймера - заразна
13:50 У Нью-Йорку побудували найбільшу ферму на даху висотного будинку (ФОТО)
13:41 Регіон проживання може впливати на ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань
13:38 Назвали місце, де Мойсей отримав 10 заповідей Божих
13:35 Благодійний фонд «Разом» мецената Людмили Русаліної підтримав людей з інвалідністю
13:32 На честь Трампа назвали нову амфібію, що нагадує дощового черв'яка
13:24 HTC збирається випускати смартфони, конкуруючі з Apple iPhone
13:17 Альфред Кох: "Починається ера низьких цін на нафту і одночасно - гонка озброєнь"
13:00 Унікальний рік: Українцям розповіли, як купувати червону ікру до свят
12:59 Дієтологи склали список найкорисніших сезонних продуктів грудня
12:50 "Подушка фінансової безпеки": Експерт розповів, коли Україна отримає перший транш
12:40 Німеччина і США сваряться через доступ до секретних даних протиракетної оборони
12:28 НАТО знайшли додаткові кошти для України
12:28 Японія збільшує витрати на оборону через тиск з боку Китаю і США
11:45 Як долар реагує на новину про кредит МВФ?
18.12.2018 г.
21:00 На дорогах Києва встановили нові світлофори
20:53 СБУ: Контррозвідники знешкодили диверсанта "ЛНР", який намагався підірвати міст (ВІДЕО)
20:33 У наступному році українців чекає соціальна напруга і ризик девальвації, - Олексій Кущ
20:30 Як уникнути переїдання під час новорічного застілля - дієтолог
20:21 У 2019 планується ліквідувати понад 40 банків: що це означатиме для українців
20:00 Вчені знайшли в Індонезії величезну піраміду
19:41 Визначено причина синдрому хронічної втоми
19:36 У Росії вмирає несировинний сектор економіки
19:30 Стоматолог розповіла про небезпеку відбілювання зубів
19:21 В Україні дешевшає долар напередодні католицького Різдва
19:06 Японці створили робота-пінгвіна з штучним інтелектом
18:51 Reuters: До Криму направляються російські винищувачі
18:29 NASA: У Сатурна зникають кільця (ВІДЕО)
18:05 Стало відомо, скільки триває ідеальний секс
17:58 Росія збільшує озброєння
17:34 В автомобілях Hyundai ключі замінять відбитком пальця
16:57 The Washington Post: Російські "ферми тролів" все ще поширюють дезінформацію
16:33 У Китаї відкрили перший в світі громадський п'ятизірковий туалет (ФОТО)
15:53 У Росії "неугодних"віруючих звинувачують в екстремізмі і садять в тюрму
15:41 The Hardkiss порадували шанувальників новим кліпом (ВІДЕО)
Всі новини »

Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 9 областях, – МОЗ

Головна » Останні новини » Здоров’я » Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в 9 областях, - МОЗ
 
Друк Відправити на пошту

 

 

Зараз в Україні рівень захворюваності на грип та ГРВІ на 6,7% перевищує епідпоріг. Така ситуація найбільше спостерігається в 9 областях нашої країни.

Про це заявили в прес-службі МОЗ України. Фахівці, посилаючись на дані епіднагляду, заявили, що протягом 50-го тижня поточного року кількість хворих на грип і ГРВІ перевищила 213 тис. осіб. Більше половини хворих становлять діти (0-17 років). Таким чином, зараз на 100 тис. населення припадає 553 хворих, інформують Економічні новини.

На даний момент епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ підвищився в дев'яти українських областях: в Донецькій, Житомирській, Чернігівській, Київській, Луганській, Донецькій, Одеській, Сумській та Хмельницькій.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили: перевищення епідпорогу не означає, що в нашій країні оголошено епідемію грипу.

Зараз в Україні зафіксовано також два смертельні випадки серед хворих. Одна людина загинула через грип H3N2, причиною смерті другого став коронавірус.

Сказано також, що в 50-ий тиждень 2018 року в Україні переважав вірус грипу А H3N2. Щеплення проти грипу перед епідсезон зробили понад 138 тис. українців.

Довідка. Епідеміологічний поріг – це граничний показник, перевищення якого означає сильне поширення хвороби. Фахівці розраховують його для кожної окремої тижні. До того ж, для різних хвороб встановлені різні граничні показники.


Автор: Катерина Лукьянчук
Відвідувань: 3

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель
Протести "жовтих жилетів": нова сторінка в історії французьких революційних бунтів
В Україні планують ввести електронний реєстр вантажоперевезень
Підсумки дня: Жорсткий ультиматум США, екстрене засідання ядерних держав і загроза для економіки України
Підсумки дня: "Правильна відповідь" Росії від США і ЄС, голодовка українців в Грузії і ключова фігура в убивстві Гандзюк
Всі статті


Армия

Самолет Су-25
Радиолокационная станция AN/TPS-43 (США)
Автоматический карабин BOFORS Аk5 (Швеция)
Бронеавтомобиль «Крепость на колесах»
Вся армия    >>

Персоны

Мирча
ЛУЧЕСКУ
Александра
КУЖЕЛЬ
Виталий
ГАЙДУК
Николай
ЧЕЧЕТКИН
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната

Погляд
Можливості вести війну з НАТО в Росії немає
Володимир Огризко

Можливості вести війну з НАТО в Росії немає

Ракетний удар США по Сирії - це приведення країни-агресора до тями. Ілюстрація того, як жорсткі дії, що грубо порушують міжнародне право та загальноприйняті ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах




Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 