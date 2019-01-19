ТОП-3 продукту розпалюють пристрасть

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Якщо пристрасть в особистому житті дещо стихла, можна спробувати розбудити її за допомогою, так званих, природних афродизіаків. Ці продукти знайомі практично всім, однак мало хто знає про їх чарівної можливості покращувати сексуальне життя.

Мигдаль , інформують Економічні новини.

Цей горіх є лідером в списку продуктів, що поліпшують інтимне життя. А все завдяки величезній кількості мінералів і вітамінів, в ньому містяться, таких як цинк, селен, вітамін Е. Саме ці речовини є незамінними для нормальної роботи репродуктивної функції та сексуального здоров'я.

Авокадо

Авокадо відомий ще з давніх часів, як продукт підсилює потенцію. Однак на сьогоднішній день таку думку можна обгрунтувати з наукової точки зору. Вся справа в тому, що цей овоч багатий ненасиченими жирними кислотами, калієм, що покращує кровообіг і роботу серця.

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Рукола

Багато наукові дослідження довели, що ця зелень містить незамінні мікроелементи і антиоксиданти, що впливають на сексуальне здоров'я. Рукола нейтралізує дію екологічних забрудників, негативно впливають на сексуальне бажання.