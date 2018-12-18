Несподівано: ложка землі в дeнь виводить жир з opгaнізмa

Головна » Останні новини » Здоров’я » Несподівано: ложка землі в дeнь виводить жир з opгaнізмa Несподівано: ложка землі в дeнь виводить жир з opгaнізмa

Закрити Відправити

Учені з Австралії зробили сенсаційне відкриття. Виявляється, земля сприятливо впливає на зниження ваги.

Фахівці давали щурам, які мали зайву вагу, певний вид глини. У них швидше йшло зайві, ніж у тих, які вживали препарати для зниження ваги, інформують Економічні новини.

Медики підкреслюють, що потрібно ввести в свій раціон землю, хоч і здається, що це незвично, але дуже безпечно. Земля кращий варіант в боротьбі з ожирінням, ніж очищення організму капустою, детоксикація соєвим соусом або лікування скіпадаром. Ці методи негативно впливають на наше здоров'я і самопочуття. Вчений Taні Дeнінг зазначив, що глина чи земля притягує жири і вбирає їх. Він додав, що жир просто йде через травну систему.

Це її властивість може лягти в основу нових препаратів від ожиріння. У стародавніх трактах можна знайти інформацію, що різні культури додавали в свій раціон харчування землю або глину. Ще давньогрецький лікар Гіппократ казав про корисні властивості землі.

Особливо він наголошував, що її потрібно вживати вагітним жінкам і дітям, щоб виводити токсини з організму. Раніше вчені проводили дослідження і з'ясували, що землю потрібно їсти в малих кількостях, так як в зворотному випадки може з'явиться запор.