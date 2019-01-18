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ТОП-5 поширених помилок особистої гігієни

Головна » Останні новини » Здоров’я » ТОП-5 поширених помилок особистої гігієни
 
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Практично кожної людини з дитинства привчають виконувати щоденні ритуали особистої гігієни. Це умивання, чищення зубів, прийняття душу вранці і ввечері, миття голови і інші. За роки це стає звичкою, тому важко уявити, що людина щось робить неправильно. Однак деякі дії дійсно є помилками, експерти виділили найбільш поширені з них.

Миття голови кожен день , інформують Економічні новини.

При частому митті волосся, шкіра голови стає сухою і дратується, тому цією процедурою не варто зловживати. Так, якщо волосся тонке, їх рекомендують мити два рази в тиждень, а густі або кучеряве – один раз. Крім того, існує думка, що, чим частіше мити голову, тим швидше волосся стає жирним.

Часте прийняття душу

Якщо стояти під водою більше 10-15 хвилин, то людина ризикує змити водою природне зволожуючу шкірне масло. Тоді шкіра може страждати від пересихання. Якщо необхідно прийняти душ частіше двох разів на день, наприклад в спеку або після занять спортом, рекомендується постаратися зробити це швидко без використання мила.

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Мокра мочалка

Після кожного миття на мочалці залишаються частки бруду і клітини шкіри і якщо її не висушити, то мікроорганізми почнуть розмножуватися в живильному для них середовищі. Тому після кожного прийняття душу мочалку потрібно ретельно висушити. Це ж стосується і мокрих рушників.

Нанесення кондиціонера на всі волосся

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Деякі типи волосся після використання кондиціонера занадто швидко починають виглядати жирними і недоглянутими. В такому випадку, кондиціонер рекомендують наносити не на всю довжину волосся, а тільки на кінчики. Ще один вихід – наносити кондиціонер на волосся перед використанням шампуню.

Згортання мокрого волосся в рушник

Деякі люди після миття голови люблять загорнути волосся в рушник і ще їх потерти, щоб швидше висохло. При цьому дії волосся сплутується і ламаються. Тому можна акуратно їх промокнути рушником і дочекатися природного висихання або скористатися феном.


Автор: Катерина Лукьянчук

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