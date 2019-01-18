Археологи знайшли сліди легендарної стародавньої панацеї

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Вчені з Болгарії знайшли свинцеві кришки від ампул. На думку фахівців, в них містилося відомі ліки, які рятують від усіх отруєнь, яке було дуже популярним в середньовіччі.

Стало відомо, що подібні кришки знаходять по всій Болгарії. В ампулах від цих кришок перебувала панацея, відома як териак, інформують Економічні новини.

Вважалося, що це було універсальним протиотрутою, яке могло врятувати від будь-якого отруєння. Вчені думають, що створив її цар Мітрідат, який правив Понтійським царством. До теріак інтерес проявляв ще один середньовічний лікар Гален. Свинцеві кришки, знайдені в Болгарії, датуються XII-XIV століттями. Додамо, що на одному артефакті є дата 1323 рік, саме тоді була болгаро-візантійська війна.

Вчені підкреслюють, що багато артефактів є підробками. Наприклад, в ході аналізу двох артефактів, які були виявлені в болгарському місті Садово, набита дата XIX століття. Але аптекарі видавали ці ліки за справжній териак XIV століття, яке завезли з Венеції і Трієста.

Нещодавно вчені знайшли кришку біля Креміковський монастиря, на якій написано, що ці ліки було виготовлено в Середні століття у Венеції. Але експерти підкреслюють, що цей артефакт теж підробка, так як кришка датувалася кінцем XV – початком XVI століття. А в цей час Болгарія була частиною Османської Імперії.