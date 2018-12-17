Назвали один з найкорисніших фруктів

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Медики заявляють, щоб бути здоровим потрібно їсти яблука. Саме цей фрукт – найкорисніший.

Вчені підкреслюють, що яблука діють як антиоксидант. У них містяться велика кількість поліфенолів. Фахівці рекомендують їсти яблука людям, які страждають на астму та мають хворобу Альцгеймера, інформують Економічні новини.

Дієтологи радять людям, які хочуть позбутися від зайвих кілограмів або утримати вагу на тому ж місці додати в свій раціон цей корисний фрукт. Яблука містять багато вітамінів, які зміцнюють кістки. Якщо у вас проблеми з травним трактом, то в яблуках є нерозчинна клітковина, яка прискорює процес перетравлення їжі, а також є й інший вид клітковини – розчинна, вона не дає можливості накопичуватися холестерину в слизовій судин. Але медики додають, що надмірне вживання яблук може попсувати зубну емаль, а якщо є їх на ніч, то ваш вага може різко піти вгору.

Раніше повідомляли, що вчені провели дослідження і з'ясували, що щоденне вживання одного апельсина покращує загальні стану шкіри, нормалізує артеріальний тиск і заспокоює нервову систему. Також ці фрукти рятують від зайвої ваги, так як багаті харчовими волокнами і малокалорійні.