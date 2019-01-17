Вчені закликають людей вдвічі скоротити споживання червоного м'яса і цукру

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Сучасна культура харчування дуже далека від ідеальної. На думку вчених, якщо люди і далі будуть їсти багато м'яса і цукру, вони не тільки погіршать здоров'я, а й спровокують екологічну катастрофу.

Комісія вчених EAT-Lancet Commission, в яку увійшли 37 експертів з різних куточків світу, спробувала створити стратегію правильного харчування. Робота проводилася в рамках програми сталого розвитку ООН. Результати дослідження вчені оприлюднили у виданні «The Lancet», інформують Економічні новини.

В ході роботи вчені встановили, що на сьогоднішній момент 3 млрд людей їдять неповноцінну їжу. Крім цього, харчова промисловість уже перевищила можливості Землі (через це сильно зменшуються природні ресурси і змінюється кліматична обстановка). Виявилося також, що нездорове харчування зараз провокує виникнення хвороб частіше, ніж алкогольна залежність і куріння.

Щоб уникнути екологічної катастрофи і рятувати щороку від передчасних смертей 11 млн людей, людству слід змінити культуру споживання. EAT-Lancet Commission закликає на половину зменшити кількість червоного м'яса і цукру. Замість цього, людям необхідно вдвічі збільшити кількість горіхів, фруктів і овочів в своєму повсякденному харчуванні.

Ідеальна «екологічна дієта» на думку фахівців виглядає так:

– 230 г злаків,

– 50 г продуктів з вмістом крохмалю,

– 300 г овочів, – 200 г фруктів,

– 250 г молочної продукції,

– 14 г червоного м'яса,

– 29 г м'яса птиці,

– 13 г яєць,

– 28 г риби,

– 100 г бобових культур,

– 25 г горіхів,

– не більш 31 г цукру.

Цей раціон був запропонований для 30-річної людини, що вживає 2500 кал / день.