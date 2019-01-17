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Вчені розповіли, як можна швидше завагітніти

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Ірландські вчені в ході дослідження з'ясували, як можна на 15 відсотків збільшити шанси зачати дитину. Для цього жінка повинна випробувати оргазм.

За словами експертів Університетського коледжу Корка відомо, що сперма «всмоктується» в напрямку домінуючого яєчника, коли представниці прекрасної статі отримують оргазм, інформують Економічні новини.

Вчені вважають, що цей феномен зв'язний з вивільненням окситоцину. Цей гормон відомий як гормон любові. Він дає можливість м'язам піхви скорочуватися, тим самим підштовхувати чоловічі клітини до правильного напрямку.

Медикам в ході експерименту вдалося з'ясувати, що в момент оргазму в жіночій матці збільшується кількість мастила на 15 відсотків. Саме це змащення сприяє накопиченню сперми. Додамо, чим довше сперматозоїди будуть знаходиться всередині, тим більше шансів зачати малюка. Чоловічі клітини спочатку потрапляють в шийку матки, а потім в саму матку. А оргазм допомагає жіночому організму пришвидшити цей процес.


Автор: Катерина Лукьянчук

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