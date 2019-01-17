ТОП-9 порад, як правильно пити воду

Головна » Останні новини » Здоров’я » ТОП-9 порад, як правильно пити воду ТОП-9 порад, як правильно пити воду

Закрити Відправити

Медики давно з'ясували, що вода необхідна нашому організму, щоб нормально функціонувати. Вона позитивно впливає на наші органи, а також стан шкіри. Але, експерти відзначають, що воду потрібно пити правильно.

Вчені дали поради, як правильно вживати воду серед дня. Фахівці відзначають, що протягом дня потрібно невеликими кількостями випивати воду. Вони не рекомендують пити відразу багато, так як наші нирки починають працювати в навантаження, не встигаючи справлятися з процесами фільтрації, інформують Економічні новини.

Ставте пляшку з водою на чільне місце, тоді ви не забудете її вживати. Медики просять не випивати більше 1 літра води за годину. Якщо ви перевищите цю норму, то можуть з'явитися симптоми зневоднення. Також лікарі радять натщесерце повільно випити 1-2 склянки води. А також перед кожним прийомом їжі потрібно випивати воду, а ось під час самої трапези краще пити невелику кількість води.

Також дієтологи радять під час заняттям спорту додавати в свою воду морську сіль, це допомагає наситити ваш організм електролітами під час фізичного навантаження.

Однак, ті у яких проблеми з нирками або страждають на артеріальну гіпертонію, то такий варіант їм не підходить. Не вживайте газовану воду і фруктові соки. Інформація, що міститься в них вода не буде корисна для нашого організму. Взимку воду пийте теплу. Також можете додавати в склянку води часточку лимона або тертий імбир. Але робити це можна не частіше одного разу на день.