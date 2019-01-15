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Визначено продукти, які обов'язково повинні бути в раціоні довгожителів

Головна » Останні новини » Здоров’я » Визначено продукти, які обов'язково повинні бути в раціоні довгожителів
 
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У медицині існує думка, що вживання деяких продуктів сприяє довголіттю.

Лікарі з різних куточків світу сходяться на думці, що раціон харчування довгожителя повинен складатися з продуктів, багатих на вітаміни і мікроелементами. Таке харчування здатне захистити людину від багатьох небезпечних захворювань, інформують Економічні новини.

Як мінімум раз на тиждень радять вживати морську рибу жирних сортів. Саме в ній міститься велика кількість елементів, здатних уповільнювати старіння мозку. Також цей продукт покращує серцево-судинну систему.

Рекомендується час від часу вживати і авокадо. Цей фрукт володіє холестеріносніжающімі властивостями. До того ж він відмінний антиоксидант.

Трійку найбільш корисних продуктів замикають горіхи. Експерти радять вживати жменьку цього продукту щодня. Корисними вважаються будь-які їх види. У них багато клітковини, корисних жирів, цинку і вітаміну Е. До того ж вони значно зменшують ризик розвитку старечого недоумства і хвороби Альцгеймера.

Як бюджетних продуктів для довголіття медики називають морква, часник і цибулю. Вони відмінно підвищують імунітет і протистоять багатьом небезпечним хворобам.


Автор: Катерина Лукьянчук

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