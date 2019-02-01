Як швидко позбутися від кашлю без ліків?

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Наші предки для лікування використовували підручні засоби, так як медицина в той час була не на такому рівні, як зараз.

Вони вважали, що при перших проявах кашлю потрібно використовувати мед. Для цього вони варили спеціальний відвар, який готується дуже просто. Берете склянку з теплою водою і розчиняєте в ній столову ложку меду, інформують Економічні новини.

Також з цією недугою може впорається і лимон з медом. Лимон дуже багатий вітаміном С, який допомагає нашому організму боротися з вірусами.

Ще один поширений спосіб лікування кашлю – цибуля. Його часто використовують для профілактики хвороб. Вам потрібно також приготувати відвар. Для цього з двох цибулин вичавити сік і додайте півсклянки цукру і проварити суміш на маленькому вогні близько десяти хвилин. Потім відвар потрібно остудити і додати 50 грам меду і приймати п'ять разів на день по чайній ложці.