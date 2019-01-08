SpaceX готує перший політ космічного корабля Crew Dragon до МКС

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Тестовий запуск космічного корабля Crew Dragon дозволить компанії Ілона Маска істотно наблизитися до пасажирських космічним перевезень.

SpaceX планує здійснити перший запуск Crew Dragon до МКС через місяць. Спочатку корпорація мала намір зробити це 17 січня, інформують Економічні новини.

Космічний корабель злетить завдяки ракеті Falcon 9. Це – тестовий політ, на борту не буде жодної людини. Однак Ілон Маск вважає цю подію «надмірно небезпечним». Мільярдер пояснив, що перший запуск стане дуже напруженим, тому що буде використано велику кількість нових технічних вдосконалень.

У разі успіху першого польоту Crew Dragon SpaceX стане першою приватною корпорацією, яка відправить людей в космічний простір. До цього часу це було доступно лише держструктурам.

Один з консультантів NASA Уейн Хейл вже прокоментував майбутню подію. Він порадив Маску трохи зменшити очікування. Хейл нагадав, що космічний бізнес пов'язаний з багатьма ризиками. «Однак найбільший ризик – сидіти вдома і нічого не робити», – підсумував консультант.

Космічному агентству NASA створення Crew Dragon на руку. Адже успіх цього космічного корабля дозволить відправляти людей на МКС без задіяння Росії.