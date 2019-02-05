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Xiaomi передає випуск бюджетних моделей своїм суббренд

Головна » Останні новини » Новини технологій » Xiaomi передає випуск бюджетних моделей своїм суббренд
 
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Замість Xiaomi випуском недорогих смартфонів тепер будуть займатися суббренди Redmi, Poco, Mito і Black Shark.

Корпорація вирішила передати створення бюджетних смартфонів своїм філіям. Xiaomi з 2019 року випускати тільки топові гаджети, інформують Економічні новини.

Нова стратегія передбачає передачу випуску недорогих гаджетів чотирьом своїм суббренд. На даний момент найвідомішим з них є Redmi. З цього року під цією назвою будуть виходити тільки дешеві гаджети.

Суббренд Poco буде орієнтований на європейські та американські ринки. Цільовою аудиторією смартфонів Mito стануть жінки, а Black Shark будуть купувати відчайдушні геймери.

Виконавчий керівник корпорації Лей Цзюнь запевнив, що такий крок ніяк не вплине на якість телефонів. Він повідомив, що вже з 2019 року п'ять брендів будуть випускати високотехнологічні новинки.

Також Цзюнь нагадав історію Xiaomi і розповів, що всього за 8 років компанія змогла вирости від стартапу до популярного творця телефонів. Відзначимо, на даний момент Xiaomi займає четверту сходинку в рейтингу найпопулярних гаджетів.

Нагадаємо, в лютому очікується випуск бюджетного смартфона Redmi Pro 2. Розробники повідомляють, він буде укомплектований найпотужніших процесором, використовуваному в дешевих телефонах.


Автор: Катерина Лукьянчук

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