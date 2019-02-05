В Антарктиді знайдено покинута база у вигляді свастики (ВІДЕО)

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Уфологи виявили в Антарктиді кілька об'єктів, які мали правильну форму. Вони були всі схожі на свастику. Додамо, що вони були знайдені ще два роки тому, але інтерес ЗМІ почали проявляти тільки недавно.

Відео опублікував сайт «UFOmania», який стверджує, що об'єкти були виявлені супутниками США, інформують Економічні новини.

Відомо, що нацисти багато свої об'єкти будували в формі свастики. Багато з цих будівель і зараз використовуються. Не потрібно відкидати той факт, що нацисти могли будувати свої об'єкти і в Антарктиді. Але потрібно відзначити той факт, що є деякі нестиковки.

Знайдені об'єкти знаходяться далеко від «німецького антарктичного сектора». Зараз користувачі мережі і експерти активно обговорюють це відео. Вони хочуть довести, що запис справжній або є монтажем. Але поки слідів графіки не були знайдені.