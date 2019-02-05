У США протестували вантажний безпілотник-тейлсіттер (ВІДЕО)

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У США провели випробування вантажного безпілотника, побудованого за схемою тейлсіттера. Дрон виготовлений компанією Bell Helicopter.

Bell Helicopter вивела на тести апарат APT 70. Він побудований за схемою «тейлсіттер». Це означає, що він не комплектується поворотними елементами, а є дроном з фіксованими крилами і вертикальними злетом / посадкою, інформують Економічні новини.

Перші випробування беспілотніка- тейлсіттера увінчалися успіхом. Очікується, що вже в 2020 році він надійде агентству NASA для початку програми по впровадженню безпілотників в загальне повітряний простір.

В майбутньому це дітище Bell Helicopter буде використовуватися для транспортування різних вантажів: від замовлень в онлайн-магазинах до донорських органів.

Тейлсіттер APT 70 складається з чотирьох фюзеляжів, оснащених електродвигунами і гвинтами. Конструкція об'єднана парою крил і парою стабілізаторів. Між стабілізаторами розташовується вантажний відсік. Розробники, повідомили, що безпілотник зможе перевозити майже 32 кілограми.

Зліт і посадка – вертикальні, відбуваються на хвіст. Під час польоту дрон знаходить горизонтальне положення. Така конструкція сприяє меншому витраті електроенергії і більш швидкого пересування.

Завдяки бортовому обладнанню весь політ відбувається в автоматичному режимі за заданим рейсу.