У робота Софії з'явилася молодша сестра (ВІДЕО)
У всесвітньовідомої роботизованою жінки Софії з'явилася маленька копія.
Корпорація Hanson Robotics, яка створила людиноподібного ІІ-робота Софію, випустила її меншу сестру. Нова розробка отримала ім'я «Маленька Софія», інформують Економічні новини.
Маленька Софія є освітнім роботом, що нагадує людини. Її висота становить 36 сантиметрів. Голова схожа на обличчя дівчинки-підлітка. Творці розповіли, що зробили її для дітей від 7 до 13 років. Маленька Софія здатна навчити їх азам програмування.
У Hanson Robotics також привітали нового члена сім'ї-компанії і назвали роботизовану дівчинку молодшою сестрою Софії. На думку розробників, міні-версія всесвітньо відомого робота зможе перетворити навчання в веселе і цікаве заняття.
Маленька Софія може дуже багато чого. Творці «навчили» її ходити, спілкуватися, співати пісні, грати з дітьми, а також жартувати, як це робить її старша родичка.
Нагадаємо, що «мозок» Софії-старшої зроблений таким чином, щоб вона могла вчитися і пристосовуватися до нових умов. Вона вже об'їздила дуже багато країн. А в 2017 навіть отримала громадянство Саудівської Аравії.