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Вчені назвали найгірші технологічні досягнення 2018 року

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Співробітники Массачусетського технологічного інституту склали список найгірших технологічних досягнень року, що минає.

Вчені впевнені, що в 2018 році було кілька мерзенних технологічних проривів, інформують Економічні новини.

У Массачусетському технологічному інституті вважають, що продукція електронних сигарет і вейпов стала дуже поганий технологічною розробкою. Через випуску цих товарів в стильному дизайні і за доступною ціною серед молодих людей знову відродилася мода на куріння. У США в 2018 році кількість молодих курців зросла вдвічі.

Друге мерзенне технологічне відкриття, на думку вчених, скоїв китаєць Хе Цзянькуй. Він заявив, що створив генетично модифікованих людей для того, щоб викорінити ВІЛ.

Ще однією поганий технологічною розробкою стало створення компанією Google пошукової системи Dragonfly. Дана пошукова система здатна піддаватися цензурі, що виходить від влади. Зараз навколо Dragonfly багато шуму. Співробітники Google навіть влаштовували акції протесту.

Завершує список добровільна евтаназія від компанії Nectome. Група вчених створила технологію заморозки мозку, за допомогою якої в майбутньому, можливо, вийде відновити його носія. Головним аспектом цього наукового стартапу є те, що для заморозки придатний тільки мозок живої людини.


Автор: Катерина Лукьянчук

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