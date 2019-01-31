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NASA записало смерть галактики (ФОТО)

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Вченим NASA вдалося добути знімки зникаючої галактики, розташованої в скупченні Волосся Вероніки.

Фото були отримані за допомогою телескопа Hubble і оприлюднені на офіційному ресурсі космічного американського агентства NASA. Фахівці розповіли, що їм вдалося побачити, як помирає спіральна галактика D100. Додамо, що вона розташувалася в скупченні Волосся Вероніки (знаходиться на відстані 320 млн світлових років від нас). В даному скупченні «живе» близько тисячі галактик, інформують Економічні новини.

Одна з них – D100 – вмирає. Свідченням цього процесу є різка втрата газу, який потрібен для відтворення нових зірок. На знімках видно, як галактика неймовірно швидко мчить в центр скупчення. За нею тягнеться довжелезний водневий хвіст, до складу якого входить і різна пил.

NASA записало смерть галактики (ФОТО)

Астрофізик Вільям Крамер повідомив, що D100 наочно демонструє те, що відбувається у великих кластерах, коли галактика вмирає і перетворюється в довгий червоний шлейф.

Довідка. Hubble є автоматичною величезною обсерваторією, що знаходиться на орбіті нашої планети. Своє ім'я вона отримала від відомого астронома і космолога Едвіна Хаббла. Саме ця людина першим змінив підхід до Всесвіту: він підтвердив, що крім Чумацького Шляху існують інші світу.


Автор: Катерина Лукьянчук

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