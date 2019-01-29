Курки навчилися нести протиракові яйця

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Фахівці з Шотландії зробили великий крок вперед. Вони вивели новий вид ГМО-курок, які несуть яйця, які мають протиракові властивості.

Цими дослідженнями займалася корпорація Roslin Technologies. Вчені відзначають, що однією з причин утворення онкологічних пухлин є те, що наш організм не може виробляти необхідні білки. Вченим вдалося вивести ГМО-птахів, яйця яких містять велику кількість білка, інформують Економічні новини.

Експерти відзначають, що з цими яйцями можна впорається з артритом, захворюваннями опорно-рухового апарату. Вчені успішно пересадили ген, який відповідає за вироблення білка, в ДНК курчат.

Перша партія яєць містила підвищену кількість білків IFNalpha2а з протиракову властивістю. Медики впевнені, що ці яйця допоможуть онкохворим впорається з недугою. Вчені підкреслюють, що таке альтернативне лікування не буде дуже витратним.