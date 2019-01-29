Геологи підрахували вік твердого ядра Землі

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Вчені дізналися, коли ядро Землі придбало тверду форму.

Дослідження, проведене геологами Рочестерського університету, показало, що внутрішнє ядро нашої планети початок застигати 565 млн років тому. Дана подія зробило Землю «сильніше», інформують Економічні новини.

Фахівці нагадали, що геомагнетизм з'являється в глибинах нашої планети – там, де розташовується тверде ядро, що складається з заліза і нікелю. Температура цього центрального компонента планети дуже висока – близько 5500 градусів. Навколо твердого ядра знаходиться рідка оболонка – зовнішнє ядро (речовина з якого воно складається повільно остигає і осідає на внутрішнє ядро, роблячи його ще сильніше). Колись внутрішня частина планети була повністю рідкої. Освіта твердого ядра дозволило Землі посилити магнітосферу і дати умови для життя.

До цього часу вважалося, що ядро ствердів десь 0,5-2,5 млрд років тому. Геологи ж Рочестерського університету змогли встановити точний час даної події досить точно. Під час аналізу вони керувалися орієнтацією частинок різних матеріалів, на яку впливають коливання поля. Стародавні кристали, виявлені в Квебеку (Канада), «показали», що 550-600 млн років тому магнітосфера була ослабленою і дуже часто змінювала свою полярність. Однак досить різко цей хаотичний процес припинився і поле стало рости. Причина в тому, що ядро твердне.

Вчені також помітили, що зниження температури ядра збігається з едиакарской періодом – саме тоді було зафіксовано велику зникнення життя на планеті.