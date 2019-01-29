Франція анонсувала розробку гіперзвукового планера

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Міноборони Франції вирішило наростити свій військовий арсенал за рахунок гіперзвукового планера. Розробляти його буде корпорація Аriane Group.

Фахівці Аriane Group отримали від Міноборони Франції замовлення на розробку гіперзвукового планера. Надалі його намір використовувати для здійснення оперативних і важкодоступних ударів, інформують Економічні новини.

Про це міністр оборони Франції розповіла журналістам Defense Aerospace. Флоранс Парлі також повідомила, що перші тести планера заплановані на 2021 рік.

Відзначимо, що гіперзвукової планер є своєрідним безпілотником, пуск якого відбувається завдяки балістичним ракетам. Концепція передбачає, що він буде рухатися на величезній швидкості і здійснювати різні аеродинамічні маневри. Додамо, що гіперзвукової швидкістю є та, яка не менше, ніж в 5 разів перевищує швидкість звуку.

Швидше за все, на думку експертів, планер зможе переносити і звичайні боєприпаси, і ядерні заряди. Крім цього, сам літаючий військовий апарат можливо буде і сам перетворюватися в кінетичний боєприпас, який зможе завдавати шкоди противнику.

Флоранс Парлі заявила, що французький гіперзвукової планер зможе проривати технології протиракетних оборон ворога. На даний момент бойова комплектація апарату тримається в секреті.