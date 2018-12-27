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Sikorsky і Boeing продемонстрували свій надшвидкісний військовий вертоліт (ФОТО, ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Новини технологій » Sikorsky і Boeing продемонстрували свій надшвидкісний військовий вертоліт (ФОТО, ВІДЕО)
 
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Американські компанії Sikorsky і Boeing спільно створили перший багатоцільовий швидкісний вертоліт під назвою SB1 Defiant.

До сих пір консорціум цих двох авіакомпаній демонстрував надшвидкісний вертоліт лише на малюнках. Зараз же був представлений перший льотний варіант SB1 Defiant. Sikorsky і Boeing планують зробити перший політ свого нового вертольота на початку наступного року, інформують Економічні новини.

Відомо, що компанії будуть представляти вертоліт на тендері, організованому американською армією. Демонстраційні польоти в рамках даного тендеру пройдуть також в 2019 році. Відзначимо, що творці SB1 Defiant ще не проводили повноцінного анонсу вертольота.

Sikorsky і Boeing продемонстрували свій надшвидкісний військовий вертоліт (ФОТО, ВІДЕО)

Над розробкою вертольота співробітники Sikorsky і Boeing працювали з 2015 року. У ньому застосували удосконалення, які були отримані в ході створення і тестування швидкісних демонстративних вертольотів моделей X-2 і S-97 Raider.

Компанії вже розсекретили деякі характеристики SB1 Defiant. Зокрема, відомо, що його маса становить 13,6 тонни. Максимальна швидкість польоту дорівнює 460 км / ч. У кабіні є місця для двох пілотів, а на борту може розташовуватися 12 десантників в спорядженні.

Вертоліт має співвісну схему побудови і оснащений хвостовим штовхає гвинтом.


Автор: Катерина Лукьянчук

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