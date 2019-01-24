Boeing вивів на тести електричне літаюче таксі (ВІДЕО)

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Boeing вивів на тести свій Passenger Air Vehicle. Під час зльоту і посадки в апараті «сидів» манекен.

Американський аероконцерн Boeing вперше випробував льотні характеристики електротаксі майбутнього, інформують Економічні новини.

Даний повітряний транспорт був створений фахівцями Aurora Flight Sciences – корпорації, яку Boeing придбав майже два роки тому. На розробку Passenger Air Vehicle пішов лише один рік.

Співробітники Aurora Flight Sciences звернули увагу на те, що створені іншими компаніями пасажирські літаючі апарати дуже нагадують звичайні дрони, а їх дітище є майже повноцінним літаком (у таксі є штовхає гвинт, а також крила). Завдяки своїй конструкції Passenger Air Vehicle здатний рухатися на великій швидкості.

Довжина літаючого апарата від Boeing склала 9 метрів, ширина – 8,5 метрів. Розробники запевняють, що на одному заряді таксі зможе пролетіти близько 80 кілометрів.

Під час проведення тестів співробітники вирішили не використовувати штовхає гвинт. Passenger Air Vehicle за допомогою 8 електричних моторів зробив лише вертикальні зліт і посадку. Під час випробувань місце в кабіні зайняв манекен.

Фахівці Boeing планують в 2020 році запустити свій новий апарат в повномасштабне виробництво.

Відзначимо, що, крім Passenger Air Vehicle, концерт Boeing створює і безпілотний вантажний електросамолет Cargo Air Vehicle.