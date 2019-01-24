Apple оснастить нові навушники датчиком моніторингу здоров'я

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Нові Airpods будуть оснащені датчиком, що відстежує серцевий ритм.

Передбачається, що Airpods 2 з датчиком моніторингу здоров'я з'являться на ринку в другій половині 2019 року, інформують Економічні новини.

Незважаючи на те, що на даний момент офіційних заяв про це від співробітників Apple не надходило, експерти не сумніваються, що Airpods 2 будуть націлені на підтримку здоров'я.

Останнім часом «яблучна компанія» дуже серйозно зосередилася на технологіях, пов'язаних зі збереженням здоров'я. Про те, що Airpods 2 будуть комплектуватися датчиком моніторингу здоров'я, частково було сказано під час інтерв'ю CNBC з Тімом Куком. Гендиректор Apple заявив, що здоров'язберігаючих функції дуже важливі для корпорації. Також він заявив, що головний внесок Apple в майбутнє людей – турбота про їхнє самопочуття.

Видання Bloomberg з власних джерел дізналася, що AirPods 2 дійсно будуть комплектуватися біометричними датчиками. З їх допомогою навушники будуть стежити за серцевим ритмом свого власника. Також нові навушники отримають більш якісну опцію шумозаглушення і водостійкості, а також збільшений радіус бездротової роботи.

Довідка. Apple вже комплектувала свою продукцію подібними датчиками здоров'я. Зокрема, остання модель Apple Watch оснащена електрокардіографом.