Google перетворила дані про трафік на витвір мистецтва (ВІДЕО)

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Корпорація Google візуалізувати зміна трафіку у власному Google Cloud, переобразовав його в мистецтво.

Google представила незвичайний відеоролик. У ньому зображений процес переміщення призначених для користувача даних в Google Cloud, інформують Економічні новини.

Ця візуалізація була створена фахівцями філії Google Cloud Storage.

Щоб створити відео, дослідники зібрали тижневі дані про переміщення трафіку в різних країнах світах, де функціонує сервіс Google Cloud. Після цього ними було відстежено напрямок руху даних (від Google-сервісу до користувача і в зворотний бік). Під час аналізу також до відома брали час доби і інтенсивність використання трафіку.

В Google запевнили, що під час аналізу особисті дані не приймалися системою. Дослідження проводилося в знеособленому вигляді.

У ролику можна побачити, як люди взаємодіють з віртуальним світом і з великим об'ємом інформації.

За допомогою даної візуалізації фахівці корпорації планують більш детально зрозуміти, в яких регіонах Google Cloud більш затребуваний, а також відстежити характерні способи поведінки людей в інтернеті. Таким чином, Google збирається поліпшити взаємодію з людьми та вдосконалити регулювання трафіку.