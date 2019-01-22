Blue Origin показала конструкцію своєї нової ракети (ВІДЕО)
Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin показала свою оновлену ракету. Її планують запустити в 2021 році.
В YouTube Blue Origin опублікувала ролик, що демонструє особливості нової ракети. У відеоролику показано основні етапи космічної місії. Видно і аналогії з Falcon 9 – Blue Origin також садить свою першу сходинку в море, інформують Економічні новини.
У порівнянні з New Glenn, у New Origin Glenn є чимало переваг. Зокрема, нова конструкція має більш широкий обтічник (був – 5,4 м, став – 7 м). Досконаліше став і дизайн. Ліврею ракети виконали на цей раз в чорних і білих тонах, а не в синіх, як це було раніше.
Співробітники компанії заявили, що нова ракета призначена для різних замовлень: як комерційних, так і військових. В космічній компанії впевнені: New Origin Glenn зможе вивести на орбіту будь-який тип супутників. Висота ракети складає 95 м, її вантажопідйомність – 50 т (для порівняння: ракета Falcon Heavy від SpaceX має 70-метрову висоту і може перевозити 70 т). За словами розробників, перший ступінь розрахована на 25 польотів.
Довідка. Ракета названа на честь американського астронавта Джона Гленна. Саме він в 1962 році облетів нашу планету.