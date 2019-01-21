Вчені повідомили, що на планеті є ще один Бермудський трикутник

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Вчений з Токіо зробив сенсаційну заяву. Він упевнений, що в Тихому океані, є ділянка, яка в точності схожий на Бермудський трикутник. Він додає, що в цій місцевості вже зникло одне судно, на борту якого були люди. Експерт впевнений, що вони потрапили в інший вимір.

Професор Дзюн'іті ЯОИ стверджує, що ця аномальна зона знаходиться недалеко від Японії. Японці назвали це місце Морем Диявола Адже в 2012 році зник зв'язок з кораблем та екіпажем, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що від судна не було отримано SOS. Пізніше влада організувала рятувальну операцію, яка так і не увінчалася успіхом. Фахівці не знайшли жодної зачіпки. В Море Диявол так і не виявили останки корабля або людей. До сих пір залишається таємницею, що сталося з кораблем.

Вчений Дзюн'іті ЯОИ впевнений, що просто всі члени екіпажу разом з кораблем потрапили в інший вимір. Він додав, що це схоже на радіохвилі, які легко переміщуються в просторі, але для людського ока вони не помітні. Фахівець підкреслив, що не тільки файли, але і люди можуть перебувати в іншому вимірі, яке невловимо органами почуттів.