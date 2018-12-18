Японці створили робота-пінгвіна з штучним інтелектом

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В Японії створили робота, що зовні нагадує пінгвіна. Цей залізний звір вміє виховувати дітей.

Стартап Groove X сконструював робота-пінгвіна. Мета цього залізного помічника – доглядати за дітьми. Роботизованого пингвинчика назвали Lovot (в його імені об'єднуються слова «любов» і «робот»), інформують Економічні новини.

Домашній помічник не здатний виконувати господарські справи, однак йому під силу дарувати увагу малюкам.

Творці позиціонують Lovot як штучний інтелект, який зможе порадувати будь-яку дитину. Зовні робот нагадує мультяшного пінгвіна з добрими очима. У комплекті з ІІ-роботом йде кілька нарядів.

«Мізки» пінгвіна запрограмовані на взаємодію з дітьми. Він здатний імітувати різні емоції і знає колискові, тому з ним дуже зручно засипати. Коли дитина занурюється в сон, робот також переходить в енергозберігаючий режим.

Крім цього, пінгвін знає своє ім'я. Якщо його покликати, він буде рухатися за власником.

Спостереження за дитиною здійснюється завдяки вбудованій камері. Доступ до неї можна отримати за допомогою мобільного додатку.

Вартість одного робота-пінгвіна становить понад три тисячі доларів.