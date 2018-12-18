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Голі сингулярності: знайдений спосіб створити машину часу

Головна » Останні новини » Новини технологій » Голі сингулярності: знайдений спосіб створити машину часу
 
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Американські вчені вважають, що можна створити машину часу, щоб перемістити людини в минуле. Для цього потрібно лише дві голі сингулярності.

Фізики з Массачусетського університету вважають, що тимчасові петлі мають здатність видозмінюватися. Для цього їм потрібна чужорідна матерія, яка міститься у фізичній системі, інформують Економічні новини.

Головне, щоб ця матерія мала негативну масу. Уточнимо, що вченим ще не вдалося довести, що вона існує в просторах нашого Всесвіту. У новому дослідженні фізикам вдалося з'ясувати, що за певних умов петлі часу з'являються без екзотичної субстанції. Підкреслимо, що в науковому середовищі існує думка, що сингулярності знаходяться в чорні діри.

Але, зі слів учених, відомо, що вони обмежені певним горизонтом подій. Раніше повідомляли, що група міжнародних вчених створили математичну модель машини времені.

По думку фахівців, вона являє собою «ящик» або «бульбашка», який дозволяє знаходяться всередині нього пасажирам переміщатися в минуле і майбутнє. Сама машина повинна рухатися уздовж кругової траєкторії, що проходить через простір-час.


Автор: Катерина Лукьянчук
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