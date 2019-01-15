Китайський зонд виростив бавовна на зворотному боці Місяця

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Китай заявив про успішний експеримент, проведеному на "темної" сторони Місяця апаратом «Чан'е-4». На земному супутнику проросли перші бавовняні насіння.

На невидимою для нас частини Місяця Китай провів успішне біологічне дослідження. На зонді «Чан'е-4» проросли насіння бавовни. Таким чином, дана подія увійде в історію як перший успішний біоекспериментів на Місяці, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що «Чан'е-4» привіз на супутник насіння декількох видів рослин і комах. В апараті, крім бавовни, знаходяться ще й яйця шовкопряда, рапс, картопля, резуховидки, дріжджі і плодова мушка.

Всі зразки розташовані всередині місячного зонда. «Чан'е-4» вже відправив на Землю фото з першим пророслим зразком бавовни. Саме йому вдалося випустити втечу при низькій гравітації і високому рівні радіації. На даний момент вчені також ретельно відстежують поведінку інших біологічних зразків.

Довідка. На Місяці вже відбувалися біологічні експерименти. Однак всі вони були невдалими. В рамках місії «Аполлон-17» на земний супутник астронавти взяли зразки сінної палички, боби і їх проростки. Американці тоді досліджували радіаційний вплив. Крім цього, астронавти привезли на Місяць ще й сумчастих мишей (перебували в спеціальному ящику). На всіх тварин були прикріплені датчики рівня радіації. Додамо, що миші змогли прожити 12 днів.