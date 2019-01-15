Гарвардський астроном: Оумуамуа – величезний космічний корабель, а не астероїд

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Деякі вчені продовжують доводити світові інопланетне походження астероїда Оумуамуа.

Серед них – астроном Аби Леб з Гарварда. На його думку, астероїд Оумуамуа – рукотворний об'єкт, інформують Економічні новини.

Відзначимо, що астероїд Оумуамуа пролетів крізь нашу Сонячну систему восени 2017 року. Політ космічного об'єкта був зафіксований телескопом Pan-STARRS1. Вчені вимірювали його параметри (200х20 м), а також помітили на його поверхні органіку.

Аби Леб продовжує доводити світові, що даний астероїд – космічний корабель позаземних цивілізацій. Свою теорію він підкріплює тим, що Оумуамуа рухається з прискоренням, має поверхню, що відбиває і летить по дивній траєкторії.

Інші вчені, зокрема, дослідники з SETI, заявляють про неправдоподібності підходу Леба. Головний їхній аргумент: недавні спостереження довели, що астероїд не випромінює радіохвилі.

Леб погодився зі своїми колегами щодо відсутності сигналів. Однак він упевнений, що це не спростування його теорії. На думку гарвардського астронома, Оумуамуа може бути космічним кораблем, який вже не активний. Можливо, він вийшов з ладу і просто «плаває» в космічних просторах.