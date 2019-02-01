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Стало відомо, яка температура вночі на зворотному боці Місяця

Головна » Останні новини » Новини технологій » Стало відомо, яка температура вночі на зворотному боці Місяця
 
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Китайським астрономам за допомогою космічного апарату «Чан'е-4» вдалося дізнатися, яка мінімальна температура вночі на зворотному боці Місяця.

Раніше вчені вважали, що температура на Місяці не опускається нижче 170 градусів за Цельсієм з позначкою мінус. Однак під час останніх спостережень вдалося зафіксувати рекордну мінімальну температуру на Місяці, яка склала -190 градусів за Цельсієм, інформують Економічні новини.

Один з китайських астрономів, який вивчав питання температури на Місяці, заявив, що температура поверхневого шару ґрунту на протилежному боці нічного світила нижче, ніж було заявлено в інформації, отриманої американської місією «Аполлон». Вчений зазначив, що такі відмінності можуть бути пов'язані з тим, що грунт Місяця має відмінності в залежності від ділянки.


Автор: Катерина Лукьянчук

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