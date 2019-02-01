Інженери створили пластик-невидимку

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Вчені з США зробили великий крок вперед. Вони змогли створити протівоотражательное покриття для пластику, що роблять його невидимим.

Ця сенсаційна розробка буде користуватися великим успіхом у розробників техніки. Інженери підкреслюють, що скоро такий пластик стане незамінним при створенні покриття для телевізорів, окулярів, комп'ютерних дисплеїв і іншої гарнітури, інформують Економічні новини.

Цей пластик відрізняється головною особливістю – позбавляє поверхню від відблисків. Для його створення фахівці використовували тефлонову плівку, яка покрита нанорозмірними порами.

Покриваючи поверхню пластика таким матеріалом між ним і реальністю виходить різний кут заломлення сонячного світла. Як результат все стає невидимим. Експерти також заявили, що цей пластик використовуватимуть для поліпшення сонячних батарей безпілотних літальних апаратів (БПЛА).